43 saat sonra gelen acı haber: 2 kişinin cesedi çıkarıldı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından 43 saat sonra 2 kişinin cesedi çıkarıldı.
GÜNDEM 01.11.2020, 10:32
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanından acı haber geldi. Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 2 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14’ü sağ 9’u ölü olmak üzere 23 kişi çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14’ü sağ 9’u ölü olmak üzere 23 kişi çıkarıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Kasımpaşa
|7
|11
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Chelsea
|7
|12
|5. Aston Villa
|5
|12
|6. Leicester City
|6
|12
|7. Tottenham
|6
|11
|8. Man City
|6
|11
|9. Leeds United
|6
|10
|10. Southampton
|6
|10
|11. Crystal Palace
|7
|10
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|7
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Elche
|5
|10
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Athletic Bilbao
|7
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü