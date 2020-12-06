43 ilin geçiş noktasında pandemi sessizliği

Alınan tedbirler kapsamında pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anadolu'yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta bu kez sessizlik hâkim oldu.

Kısıtlama öncesi binlerce aracın geçtiği Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolunu şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların geçiş yaptığı görüldü. Kısıtlama nedeniyle kilit kavşaktaki yaşanan koronavirüs sessizliği ise drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktalarında Koronavirüs denetimleri yapıldı. Şehirlerarası seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu, izin belgesi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent genelinde denetimler sürüyor.

