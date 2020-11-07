42. İstanbul Maratonu yarın koşuluyor! Hangi yollar kapatılacak?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki maraton yarın sabah 09.00'dan itibaren koşulacak.

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip ve Altın Kategori’de yer alan NKolay İstanbul Maratonu yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen maraton tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirilecek. Maraton tarihinde bir de ilk yaşanacak.

15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl Kovid-19 önlemleri sebebiyle düzenlenmeyecek.

42 kilometre 195 metrelik maratonda ise koronavirüs nedeniyle yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak.

Koranavirüs salgını önlemleri altında kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak koşucular için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Maraton 08.45'te paten yarışının startı verilerek başlayacak. Paten yarışının başlamasının ardında tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak.

Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk kez N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek olan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Temizlik ve hijyene dikkat edilecek start sırasında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak. Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere sporculardan yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etmesi istenecek.

Göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak sporcular, start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak. Her 5 saniyede bir 4 koşucudan oluşan sıraya start verilecek. Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçilecek.

Oluşturulan çıkış gruplarından kırmızı saat 09.00, siyah saat 09.10, sarı saat 09.20, lacivert saat 09.30, yeşil saat 09.40, eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.

Start verildikten sonra maske çıkartma alanları ve maske çöp kutuları parkurun 50. metresinde ve 200. metresinden itibaren 5'er metre aralıklarla sağda ve solda 5'er adet olacak şekilde konumlandırılacak.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu koronavirüs gölgesi altına gerçekleştirilirken maratonda bir başka heyecan daha yaşanacak.

Yeni tip Covid-19 tedbirleri nedeniyle yapılacak kısıtlama nedeniyle maratonda bu yıl "Sanal Koşu" uygulaması hayata geçirilecek.

Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla gerçekleştirilirken 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden yapılacak.

İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.

Maraton heyecanına katılmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusu hakkında detaylı bilgiye; www.nkolayistanbulmaratonu.com web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 3'ü Türk, 10'u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2'si Türk 9'u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak.

İstanbul Maratonu'nda mücadele edecek elit atletler şöyle:

Erkekler: Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez, Halil Yaşin (Türkiye), Felix Kimutai, Cosmas Birech, Jairus Kipchoge Birech, Edwin Cheruiyot Soi, Benard Cheruiyot Sang (Kenya), Zewudu Hailu Bekele, Abdisa Teshome Duber, Getaye Fisseha Gelaw, Tsegaye Getachew, Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)

Kadınlar: Tubay Erdal, Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye), Vivian Kiplagat, Angela Tanui, Diana Chemtai Kipyogei (Kenya), Tigist Memuye, Hiwot Gebrekidan, Ftaw Zeray Bezabh, Meseret Gezahegn Merine, Yeshi Kalayu Chekole (Etiyopya), Nazret Weldu (Eritre).

İstanbul Maratonu'nda kategorilerinde ilk 5'e giren sporculara ödülleri verilecek

Birincilerin 50'şer bin lira para alacağı maratonda ikincilere 35'er bin, üçüncülere 20'şer bin, dördüncülere 15'er bin, beşincilere ise 12'şer bin lira para ödülü verilecek.

Tekerlekli sandalye yarışında dereceye giren erkek ve kadın sporcularda ise birinciler 15'er bin, ikinciler 10'ar bin üçücüler ise 7 bin 500'er lira alacak.

Türkler master atletler tasnifinde ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş kategorilerinde para ödülü verilecek. Yaş kategorilerinde erkekler ve kadınlarda birinciler bin 300'er, ikinciler biner ve üçüncüler ise 650'şer lira ödülle buluşacak.

Öte yandan N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak.

Yenikapı'da başlayacak olan koşu, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasında gerçekleştirilecek.

Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya kıtasına geçecekler. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip olacaklar. Sporcular köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek koşu Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen ‘N Kolay İstanbul Maratonu’ için trafiğe kapatılacak yollar da belli oldu.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon ekibince yapılan açıklamada "Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U’’ dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacaktır." denildi.

İstanbul Maratonu nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87 olmaj üzere Anadolu Yakası'nda 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

8 Kasım Pazar günü Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde devam edecek.

Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle 08.30-15.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu güzergahından FSM'ye yönelecekler. Yolcu iniş binişleri Kavacık'tan devam eden hat üzerinde diğer yolcu iniş binişleri Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarından olacak.

Hat üzerinde sefer yapacak araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Karşı yönde ise sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

Maratonda ayrıca güvenli alan uygulaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak

Sporcular, etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapacaklar.

Yüksek tedbir kapsamı ve HES kodu uygulaması ile sporcuların hem de görevlilerin koronavirüs olup olmadıkları da belirlenecek

Akıllı telefonunda "Hayat Eve Sığar" uygulaması bulunan herkes güvenli alan uygulamasını kullanabilecek.

42. kez düzenlenen maratonda şimdiye kadar erkeklerde 11 Türk, 30 yabancı atlet birinci oldu, kadınlarda ise 29 yarıştan 28'ini yabancılar, sadece birini Türk atlet kazandı.

