42. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor!

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan 42. İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak.

Yoğun koronavirüs önlemleri altında düzenlenecek maratonda bu yıl 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu yapılamayacak.

Yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak maratonda ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Covis 19 tedbirleri kapsamında kısıtlı kontenjan ve yalnızca maraton kategorisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Paten yarışının başlama saatinden 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle maratonda koşamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek olan maratonda temizlik ve hijyene dikkat edilecek.

Parkur başlangıcında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak.

Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere tüm sporcular yarış başlayana kadar maskelerini takmaya devam edecek.

Yığılmaların önüne geçebilmek için start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak sporcular göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak

Kırmızı grup saat 09.00

Siyah grup saat 09.10

Sarı grup saat 09.20

Lacivert grup saat 09.30

Yeşil grup saat 09.40

Eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.

Haber devam edecek...

