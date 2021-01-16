"400 TL seyyanen zam istiyoruz"
Ekonomik verilerin ortaya koyduğu durum ve döviz kuru ile pandeminin etkisiyle enflasyon rakamlarının yüksek çıkması Memur-Sen’i harekete geçirdi.
GÜNDEM 16.01.2021, 04:31
Milyonlarca memur için geçen hafta seyyanen zam talebini gündeme taşıyan konfederasyon, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilettti. Memur-Sen, son olarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 400 TL seyyanen zam istedi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bugün 81 ilde yapılan açıklamalarda memurlarını iki yılda bir yaptığı toplu sözleşme rakamlarının çok düşük olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Hakem Kurulu, 2020 yılında 4+4, 2021 yılında 3+3 şeklinde oransal artış yapılması kararı vermişti. Oysa yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak; bu oranların ülkenin, ekonominin ve kamu görevlilerinin gerçekleriyle, geçmiş dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadığını dile getirmiştik” ifadeleri kullanılarak rakamlara imza koyulmadığı belirtildi.
Açıklamada memurun geçen yıl üçüncü aydan itibaren enflasyona yenildiği ve kamu görevlilerinin mağdur edildiği ifade edilerek, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine birinci altı ay için yüzde 1,75 ikinci altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020 yılı toplam artışı ise karara göre yüzde 8,16 iken hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle, hakemin-işverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80’lik bir sapma meydana gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Enflasyonun memur maaşlarını kayba uğrattığının kaydedildiği açıklamada, “Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere ‘en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’na denk gelecek tutarda seyyanen zam’ istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın son bölümünde ise, “Bizzat kamu işvereninin ve siyasi iktidarın öngörüleriyle 2021 yılı enflasyon tahmini, beklentisi yüzde 11 seviyesindedir. Bunun anlamı; hakemin 2021 için kararlaştırdığı 3+3’lük artışın yetersiz kalacağının, enflasyon farkı oluşacağının itiraf edilmesidir” denildi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bugün 81 ilde yapılan açıklamalarda memurlarını iki yılda bir yaptığı toplu sözleşme rakamlarının çok düşük olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Hakem Kurulu, 2020 yılında 4+4, 2021 yılında 3+3 şeklinde oransal artış yapılması kararı vermişti. Oysa yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak; bu oranların ülkenin, ekonominin ve kamu görevlilerinin gerçekleriyle, geçmiş dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadığını dile getirmiştik” ifadeleri kullanılarak rakamlara imza koyulmadığı belirtildi.
Açıklamada memurun geçen yıl üçüncü aydan itibaren enflasyona yenildiği ve kamu görevlilerinin mağdur edildiği ifade edilerek, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine birinci altı ay için yüzde 1,75 ikinci altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020 yılı toplam artışı ise karara göre yüzde 8,16 iken hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle, hakemin-işverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80’lik bir sapma meydana gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Enflasyonun memur maaşlarını kayba uğrattığının kaydedildiği açıklamada, “Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere ‘en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’na denk gelecek tutarda seyyanen zam’ istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın son bölümünde ise, “Bizzat kamu işvereninin ve siyasi iktidarın öngörüleriyle 2021 yılı enflasyon tahmini, beklentisi yüzde 11 seviyesindedir. Bunun anlamı; hakemin 2021 için kararlaştırdığı 3+3’lük artışın yetersiz kalacağının, enflasyon farkı oluşacağının itiraf edilmesidir” denildi.
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