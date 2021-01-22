400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesinin iptali gündemde!

TMO’nun bugün yaptığı 400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesinin iptali gündeme geldi. İhalede fiyatların ortalama 310 dolarla rekor seviyeye çıkması, sektörünü hareketlendirirken, ‘hububatta neler oluyor?’ sorusunu gündeme getirmişti.

Milli Gazete’nin ulaştığı kaynaklara göre ortalama 310 dolar seviyesinde gerçekleşen ekmeklik buğday ihalesinin henüz imzalanmadığı belirtilirken, büyük bir kısmının iptal edilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

TMO, hasatta sonra 7’inci ekmeklik buğday ithalat ihalesini bugün yaparken, 400 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde oluşan fiyatlar rekor kırarak 2500 liraya dayanmıştı. Oluşan fiyatlar sektörde ve kamuoyunda büyük bir tedirginliğe neden olurken, fiyatların özellikle 300 doların üstüne çıkmasından dolayı iptal edilmesi gündeme geldi. Milli Gazete’nin TMO kaynaklarından aldığı bilgiye göre, fiyatlar üzerindeki incelemelerin devam ettiği ancak 400 bin tonluk ihalenin önemli bir kısmının iptal edilmesine kesin gözle bakılıyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçtiğimiz günlerde Milli Gazete’ye yaptığı değerlendirmede 400 bin ton buğday ithalat ihalesinde, fiyatların beklentilerinin çok üstünde gerçekleşmesi durumunda ihalenin iptal edilebileceklerini söylemişti.

400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesinin önemli bir bölümünün iptalinin gündeme gelmesi TMO’nun stoklarına yönelik kaygıların giderilmesi bakımından da önem taşıyor.

