4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsün tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ayrıca avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi ve soyulma gibi yeni belirtileri ortaya çıktı.
GÜNDEM 27.01.2021, 03:49
İspanya'da yapılan bir çalışmada; koronavirüsün tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ayrıca avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi ve soyulma gibi yeni belirtileri ortaya çıktı.İspanya'nın başkenti Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.
Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.
Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.
AteşÖksürükNefes darlığı ya da nefes alma güçlüğüÜşümeÜşümeyle birlikte tekrar eden titremeKas ve eklem ağrılarıBaş ağrısıBoğaz ağrısıTat ve koku alma kaybıCiltte kızarıklıkCiltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.
Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.
AteşÖksürükNefes darlığı ya da nefes alma güçlüğüÜşümeÜşümeyle birlikte tekrar eden titremeKas ve eklem ağrılarıBaş ağrısıBoğaz ağrısıTat ve koku alma kaybıCiltte kızarıklıkCiltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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