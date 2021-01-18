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4 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar izni

Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları pazartesi günü idari izinli sayılacak.

GÜNDEM 18.01.2021, 01:33
4 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar izni
Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle dört ilde engelli ve hamile kamu çalışanları pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesini kullandı. 
Vali Kaldırım, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın tam gün idari izinli olacaklarını bildirdi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır." 

Bolu Valiliği ise yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurlarına pazartesi günü idari izin verildiğini açıkladı. 

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları değerlendiren İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu'nda, "yüz yüze eğitimin devam ettiği özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim ve çeşitli kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimleri, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitime bir gün ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verildiği" kaydedildi.
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