4 ilde birçok yerleşim yerine koronavirüs karantinası!

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan karantina uygulamaları devam ediyor.

Son olarak bugün Osmaniye, Çankırı, Adıyaman, ve Burdur’da birçok ev ve köy karantina altına alındı.

Bakan Koca’nın sözleri ortaya çıkardı: Açıklanmayan vaka sayısı en az 1,2 milyon!Karantina altına alınan bölgelere ilişkin detaylar şöyle:



Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Issızca köyünde 13.11.2020 tarihinden bu yana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi, Kesmeburun köyünde ise 18 pozitif vaka ve 26 temaslı kişi tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki köy de 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.



Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı 3 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde, Covid-19 vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köylerin karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.



Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 150 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 150 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.



Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı, önceden karantinada olan bir köyün karantina süresi uzatıldı.

Merkeze bağlı Askeriye, Büğdüz, Güneyyayla ve Halıcılar köylerinde Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi. Bunun üzerine toplanan İl Hıfzıssıhha Kurul üyeleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Köylerde önlem alan jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öte yandan, merkeze bağlı Çatağıl köyünde uygulanan karantina tedbirinin 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.

