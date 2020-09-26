4 gollü maçın galibi İstanbulspor
TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
GÜNDEM 26.09.2020, 22:40
İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller 21. dakikada Pape Alioune Diouf, 78. dakikada Onur Ergün ve 88. dakikada Uygar Mert Zeybek'ten geldi. Ümraniyespor'un maçtaki tek golü 64. dakikada Gökhan Süzen kaydetti.
90+1'de Ümraniyespor'da Gökhan Süzen kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 6'ya çıkarırken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Ümraniyespor: Göktuğ Bakırbaş, Alaaddin Okumuş (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 62 Okan Derici), Akabueze (Dk. 86 Enes Soy), Yusuf Emre Gültekin, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Zivkovic), Mayi, Hüseyin Çolak (Dk. 62 Batuhan Artarslan)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Etoga, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Abazaj), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Eslem Öztürk (Dk. 88 Uygar Mert Zeybek), Rroca (Dk. 87 Ali Dere), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 21 Diouf, Dk. 78 Onur Ergün, Dk. 88 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 65 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Diouf, Dk. 70 Rroca (İstanbulspor), Dk. 45 Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)
90+1'de Ümraniyespor'da Gökhan Süzen kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla İstanbulspor puanını 6'ya çıkarırken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Ümraniyespor: Göktuğ Bakırbaş, Alaaddin Okumuş (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 62 Okan Derici), Akabueze (Dk. 86 Enes Soy), Yusuf Emre Gültekin, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Zivkovic), Mayi, Hüseyin Çolak (Dk. 62 Batuhan Artarslan)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Etoga, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Abazaj), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Eslem Öztürk (Dk. 88 Uygar Mert Zeybek), Rroca (Dk. 87 Ali Dere), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 21 Diouf, Dk. 78 Onur Ergün, Dk. 88 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 65 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Diouf, Dk. 70 Rroca (İstanbulspor), Dk. 45 Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)
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