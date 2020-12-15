4 eski Yargıtay üyesi Yüce Divan'da yargılanacak
Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser'in, Yüce Divan'da yargılanacak.
GÜNDEM 15.12.2020, 12:39
Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesince, "örgüt üyeliği" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan üç eski Yargıtay üyesi ile firari sanık Karabeyeser, bu kapsamda Yüce Divan'da yargılanacak.
Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.
Eski üyeler hakkındaki ilk duruşma, 22 Aralık'ta saat 10.00'da yapılacak.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesince, "örgüt üyeliği" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan üç eski Yargıtay üyesi ile firari sanık Karabeyeser, bu kapsamda Yüce Divan'da yargılanacak.
Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.
Eski üyeler hakkındaki ilk duruşma, 22 Aralık'ta saat 10.00'da yapılacak.
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