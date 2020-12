4-B'li Diyanet çalışanları: “Hakkımız olan kadroyu istiyoruz”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, uzun bir süredir mağduriyetleri giderilmeyen ve haklarını almak için mahkeme kapılarına başvuran 4-B’li (sözleşmeli ) Diyanet çalışanlarının kadro taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup yazdı.



Sayıları 17 bini bulan 4-B sözleşmeli çalışan Diyanet personelinin hakkı olan 4-A kadrosuna bir an önce geçme talebi kaydedilen mektupta, “Kanunen 4-A kadrolu çalışma hakkını kazanan 17 bin Diyanet personelimiz neden kazanılmış haklarını alamıyorlar? Pandemi sürecindeyiz, her tarafta salgın riski yaşanıyorken arkadaşlarımızın mağduriyetleri neden giderilmiyor?” ifadelerine yer verildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kadro açığı olduğunun altı çizilen mektupta, “Gelin kadrolarını bekleyen çalışanların kadrolarını verin. Hem mağduriyetleri giderin hemde kadro açığını tamamlayın. Bu vesile ile Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e çağrımızı yinelemek istiyorum. Din görevlilerimizin sesini duyun, kadro talebimizi Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirmenizi talep ediyoruz. Anayasa’nın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması için geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadro bekleyen kardeşlerimizin bir an evvel haklarını almaları artık bir zorunluluktur” denildi.