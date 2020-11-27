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39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı

BM askeri güçlerinin İslam topraklarındaki katliamları bir bir deşifre ediliyor. Afganistan'da görev yaparken 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı. Avustralyalı 13 askerin ordudan atıldığı açıklandı.

GÜNDEM 27.11.2020, 14:56
39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı asker ordudan atıldı
Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği'nin (IGADF) 39 Afgan sivili öldüren 13 Avustralyalı askerin ordudan atıldığını duyurduç
4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırlanan rapora göre 39 müslüman Afganlı katledildi. 
Söz konusu rapor Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklanmıştı.
Ordu Şefi Korgeneral Rick Burr tarafından bugün yapılan açıklamada, olayla ilgisi bulunan 13 Avustralyalı askerin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.
Korgeneral Burr yaptığı açıklamada “Şu anda, 13 kişiye Afganistan soruşturmasıyla ilgili olarak idari işlem bildirimi verildi” dedi. 
Olayla ilgili 2005 ve 2016 yılları arasında Afganistan'daki Avustralya özel kuvvetler askerlerinin davranışlarına ilişkin hazırlanan raporda, 20 bin fazla belge ve 25 bin görüntü incelenmiş, 423 yeminli tanıkla görüşülmüştü. 
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