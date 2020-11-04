37 yaşındaki Pepe'yle 3 yıllık imza

Porto, 2 yıl önce Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Pepe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Porto, 2004 yılında Maritimo’dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe’yi 3 yıl sonra 30 milyon euro bedelle Real Madrid’e göndermişti.

