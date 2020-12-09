3500 - 5000 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar
Cep telefonlarındaki fiyat artışları durdurulamıyor. Akıllı telefonlarda 2020 Aralık ayı güncel fiyatları dikkat çekiyor. Peki 3500 - 5000 TL arası fiyat etiketine sahip en iyi cep telefonları neler?
GÜNDEM 09.12.2020, 14:03
Ülkemizde, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını da hesapladığımızda yeni amiral gemisi akıllı telefonlar adeta ateş pahası oldu
2020 yılının sonlarına doğru yeni dönemde çıkan akıllı telefonların fiyatları sürekli yükseliyor.
Akıllı telefonlar lüks tüketim sınıfına girmeye de devam ediyor
Telefon almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun fiyatlı cep telefonlarını araştırıyor.
Uygun fiyata alınabilecek cep telefonları hangileri?
Xiaomi Mi Note 10 Lite Fiyat: 4000 TL
Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL
Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL
Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL
Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL
Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL
Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL
Oppo Reno 3 Fiyat: 3680 TL
Xiaomi Mi Note 10 Fiyat: 4970 TL
Huawei Mate 20 Fiyat: 4800 TL
Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL
Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL
Huawei Nova 5T Fiyat: 4570 TL
Xiaomi Mi 8 Pro Fiyat: 4270 TL
Xiaomi Mi 9T Fiyat: 3820 TL
Apple iPhone SE 2 Fiyat: 4830 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL
Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL
Realme XT Fiyat: 3810 TL
BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL
BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL
TCL 10 Pro Fiyat: 3820 TL
Oppo Reno Fiyat: 3570 TL
Oppo Reno Fiyat: 3570 TL
Vivo X50 Lite Fiyat: 3550 TL
2020 yılının sonlarına doğru yeni dönemde çıkan akıllı telefonların fiyatları sürekli yükseliyor.
Akıllı telefonlar lüks tüketim sınıfına girmeye de devam ediyor
Telefon almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun fiyatlı cep telefonlarını araştırıyor.
Uygun fiyata alınabilecek cep telefonları hangileri?
Xiaomi Mi Note 10 Lite Fiyat: 4000 TL
Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL
Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL
Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL
Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL
Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL
Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL
Oppo Reno 3 Fiyat: 3680 TL
Xiaomi Mi Note 10 Fiyat: 4970 TL
Huawei Mate 20 Fiyat: 4800 TL
Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL
Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL
Huawei Nova 5T Fiyat: 4570 TL
Xiaomi Mi 8 Pro Fiyat: 4270 TL
Xiaomi Mi 9T Fiyat: 3820 TL
Apple iPhone SE 2 Fiyat: 4830 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL
Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL
Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL
Realme XT Fiyat: 3810 TL
BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL
BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL
TCL 10 Pro Fiyat: 3820 TL
Oppo Reno Fiyat: 3570 TL
Oppo Reno Fiyat: 3570 TL
Vivo X50 Lite Fiyat: 3550 TL
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