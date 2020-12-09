3500 - 5000 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Ülkemizde, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını da hesapladığımızda yeni amiral gemisi akıllı telefonlar adeta ateş pahası oldu

2020 yılının sonlarına doğru yeni dönemde çıkan akıllı telefonların fiyatları sürekli yükseliyor.

Akıllı telefonlar lüks tüketim sınıfına girmeye de devam ediyor

Telefon almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun fiyatlı cep telefonlarını araştırıyor.

Uygun fiyata alınabilecek cep telefonları hangileri?



Xiaomi Mi Note 10 Lite Fiyat: 4000 TL

Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL

Xiaomi Mi 10 Lite Fiyat: 4290 TL

Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL

Samsung Galaxy Note 10 Lite Fiyat: 4600 TL

Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL

Samsung Galaxy M51 Fiyat: 4100 TL

Oppo Reno 3 Fiyat: 3680 TL

Xiaomi Mi Note 10 Fiyat: 4970 TL

Huawei Mate 20 Fiyat: 4800 TL

Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL

Samsung Galaxy A71 Fiyat: 4080 TL

Huawei Nova 5T Fiyat: 4570 TL

Xiaomi Mi 8 Pro Fiyat: 4270 TL

Xiaomi Mi 9T Fiyat: 3820 TL

Apple iPhone SE 2 Fiyat: 4830 TL

Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL

Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL

Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL

Samsung Galaxy A80 Fiyat: 3880 TL

Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL

Samsung Galaxy A70 Fiyat: 3780 TL

Realme XT Fiyat: 3810 TL

BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL

BlackBerry KEY2 LE Fiyat: 5000 TL

TCL 10 Pro Fiyat: 3820 TL

Oppo Reno Fiyat: 3570 TL

Oppo Reno Fiyat: 3570 TL

Vivo X50 Lite Fiyat: 3550 TL

