35 yıllık perakende devi iflas etti
Koronavirüs salgını nedeniyle mali krize giren şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da iflasını veriyor. Son olarak Kayseri’de 35 yıllık perakende devi Beğendik firması iflas etti.
GÜNDEM 27.10.2020, 07:35
2
Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği Türkiye'de neredeyse her gün büyük şirketlerle ilgili iflas veya konkordato haberleri geliyor. Koronavirüs salgının da etkisiyle mali kriz içerisinde olan şirketler ekonomik darboğazdan çıkmak için son çare konkordato ilan ediyorlar. Ancak bu krizi aşamayan şirketler iflasını veriyor.
Son olarak Kayseri’de 35 yıllık perakende devi Beğendik hakkında iflas kararı verildi. Konkordato talep eden iki şirketin kurtarılamayacağına karar veren İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beğendik Mağaza AŞ ile Beğendik Yiyecek İçecek şirketi için iflas kararı verdi. Beğendik bünyesindeki Real için de daha önce iflas kararı verilmişti.
Temeli 1980’li yıllarda atılan Beğendik bir süre önce Real Marketleri de satın almıştı. Real ve Beğendik için kayyım ataması yapıldı
Real’i alarak İstanbul pazarına giren Beğendik'in geçmişte de İstanbul'a girme hamlesi olmuştu.
Son olarak Kayseri’de 35 yıllık perakende devi Beğendik hakkında iflas kararı verildi. Konkordato talep eden iki şirketin kurtarılamayacağına karar veren İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beğendik Mağaza AŞ ile Beğendik Yiyecek İçecek şirketi için iflas kararı verdi. Beğendik bünyesindeki Real için de daha önce iflas kararı verilmişti.
Temeli 1980’li yıllarda atılan Beğendik bir süre önce Real Marketleri de satın almıştı. Real ve Beğendik için kayyım ataması yapıldı
Real’i alarak İstanbul pazarına giren Beğendik'in geçmişte de İstanbul'a girme hamlesi olmuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü