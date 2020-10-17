346 kişiye mezar olmuştu! 737 Max yeniden uçmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği havacılık otoriteleri, iki ölümcül düşüş yaşadıktan sonra yere indirilen ABD merkezli Boeing'e ait 737 Max uçaklarına 19 ay aradan uçuş izni vermeye hazırlanıyor. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) Başkanı Patrick Ky, eylül ayında yapılan iki test uçuşunun ardından Boeing 737 Max uçaklarına Avrupa hava sahasının yeniden açılmasını değerlendirdiklerini belirtti.

EASA, resmi olarak uçuş izni verilmediğini ancak idari prosedürün tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde uçuş onayının çıkmasının beklendiğini kaydetti.

2019 yılında Boeing 737 Max tarafından gerçekleştirilen Endonezyalı Lion Air ve Etiyopyalı iki seferde söz konusu uçağın düşmesiyle 346 kişi hayatını kaybetmiş ve tetkikler sonucu bulunan tasarım hataları nedeniyle Boeing 737 Max uçakları küresel çapta yere indirilmişti.

Boeing, yaşanan kazalar ve bulunan tasarım hatası nedeniyle onlarca sipariş iptali alırken şirket 2020 yılı başlarında uçağın üretimini askıya almış, aralarında CEO'nun da olduğu pek çok çalışanın işine son verilmişti.

Patrick Ky, EASA'nın analizleri sonrasında uçağın güvenli olduğunu açıklarken Ajans tarafından uçağa monte edilecek ekstra bir sensör de talep edilebileceğini ve pilotların işini kolaylaştıracağı için uçağın güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarılabileceği açıkladı.

Bloomberg'e göre, EASA'nın ardından ABD Havacılık Dairesi (FAA) de Boeing 737 Max uçaklarına onay vermeye hazırlanıyor. FAA Başkanı Steve Dickson sürecin devam ettiğini ancak tamamlanmadığını belirtmişti.



737 Max uçaklarının yaşadığı ölümcül kazalar sonrası Şikago merkezli üreticinin aldığı onlarca sipariş iptal edilirken montajı tamamlanan 450 jet hangarda kalmıştı.

Son verilere göre Avrupa'da sadece 64 adet sipariş teslim edilirken 649 sipariş teslim edilememişti. Kuzey Amerika'da 154 adet uçağı teslim eden Boeing'in, teslim edilmemiş uçak sayısı 932 olmuştu. Asya - Pasifik pazarıyla bu sayı bin 500'ü aşıyor.

EASA'dan gelen olumlu haber sonrası Boeing hisseleri bugün yüzde 2 üzerinde değer kazandı ancak otoriteler havacılık sektörünün koronavirüs pandemisinden dolayı ağır yara almasıyla ABD'li üreticinin eski satış rakamlarına ulaşmasının yıllar alabileceğini belirtiyor.

