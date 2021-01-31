31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 128 kişi koronavirüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 993’e yükseldi.

Bugün toplam 136 bin 418 test yapıldı. Semptom gösteren 641 kişiyle birlikte toplam 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 6 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 362 bin 415’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 634 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.0 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.



