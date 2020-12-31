31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
GÜNDEM 31.12.2020, 20:58
Sağlık Bakanlığı 31 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 239 kişi vefat ederken, 14. 380 yeni hasta tespit edildi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2020
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2020
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2020
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