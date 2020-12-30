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31 Aralık günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında bu yılki yılbaşı kutlamalarına korona virüs tedbirleri damgasını vurdu. 1 Aralık günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?
GÜNDEM 30.12.2020, 15:54
2020 yılı sonra ererken 2021 için koronavirüs tedbirleri devam ediyor.
Vatandaşlar kısıtlamalar nedeniyle Yarın bankalar çalışacak mı? sorusu vatandaşlarca merak ediliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Peki, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.
Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.
31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.
Vatandaşlar kısıtlamalar nedeniyle Yarın bankalar çalışacak mı? sorusu vatandaşlarca merak ediliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Peki, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.
Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.
31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.
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