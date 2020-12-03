31 Aralık 2020 tatil mi? Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı resmi tatiller ve bayram günleri oldukça sakin geçti.

Yılbaşının cuma gününe denk gelmesi ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinin hafta sonuyla birleşme ihtimali nedeniyle 4 günlük resmi tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi.



Yılın ilk günü 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olacak.

Ancak 1 Ocak ve sonrasında resmi tatil yok.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlar ve öğrenciler 1 gün resmi tatil yapacak.

