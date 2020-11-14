30 yıllık buzdağını 44 günde erittik

Gazetemize konuşan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Fatma Yıldırım, “ Şuşa’da 8 Kasım’da üç renkli bayrağımızın dalgalanması Büyük Vatan Muharebesi’nin dönüm noktası oldu, düşmanın direnci tamamen kırıldı. 30 yıllık buzdağı, 44 günde eridi” diye konuştu.

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını geri almak için büyük bir mücadele ortaya koyan Azerbaycan, mücadelesini zaferle taçlandırdı. Dağlık Karabağ’ın en önemli noktası olan Şuşa’yı aldıktan sonra Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle son bulan savaşta istediğini büyük oranda alan Azerbaycan’da büyük bir mutluluk var. Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Fatma Yıldırım, gazetemize konuşarak Azerbaycan’ın zaferini ve ateşkes anlaşmasını anlattı.



Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Fatma Yıldırım, “Azerbaycan devleti büyük gücünü tüm dünyaya gösterdi ve Dağlık Karabağ münakaşası zaferle sonuçlandı. 30 yıllık buzdağı 44 günde eridi. Karabağ’ın atan kalbi Şuşa’da 8 Kasım’da üç renkli bayrağımızın dalgalanması Büyük Vatan Muharebesi’nin dönüm noktası oldu, düşmanın direnci tamamen kırıldı. Ertesi gün 72 köyün ve birçok yüksekliğin özgürleşmesi de bunun bir göstergesi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma Azerbaycan için bir zaferdir. Ermenistan, bu anlaşmayla ağır bir yenilgiye uğradı” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, “Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına izin vermedik. Aynı zamanda işgal altındaki üç bölgemizi Ağdam, Kelbecer ve Laçin’i kan dökülmeden düşmandan geri aldık. Önümüzdeki günlerde bu toprakların kesin tarihle bize iade edilmesi talebimiz Ermenistan tarafından kabul edildi. Paşinyan’ı bu talepleri kabul etmeye zorlayan, savaş alanındaki zaferlerimizdir. Nihayet 30 yıldır toprak özlemi çeken yurttaşlarımız evlerine dönecek ve vatanlarına kavuşacaklar. Bir diğer önemli nokta ise devletimizin bir parçası olan Nahçıvan ile karayolu bağlantısının temin edilmesidir. Bu Azerbaycan için tarihi bir öneme sahiptir. Bu yol bir bütün olarak Türk dünyasını birleştirecektir. Aynı zamanda iletişimin yeniden sağlanması Azerbaycan’ın Türkiye üzerinden Avrupa’ya erişimine de bir kısa yol olacaktır” şeklinde konuştu.



Azerbaycan’ın zaferi altında yatan sebepleri anlatan Yıldırım, “Genel olarak, zaferimizin temelinde halkın ve hükümetin birliği, diplomatik başarımız, siyasi ve ekonomik gücümüz ve modern ordumuz olduğuna inanıyorum. Bu dönemde Azerbaycan halkıyla ordumuz büyük bir birlik göstermiştir. Bu faktör zaferimizde çok önemli bir rol oynadı. Azerbaycan, Karabağ’ın kurtuluş mücadelesinde gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Azerbaycan tarihinde yeni bir aşama, yeni bir sayfanın açılacağını düşünüyorum” dedi.

