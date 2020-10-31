30 saat sonra gelen sevindirici haber

İzmir'de depremin olduğu günden beri ölüm haberlerinin geldiği Rıza Bey Apartmanı'ndan sevindirici bir haber geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı. Kimliği tespit edilemeyen 50 yaşlarındaki kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadın için, birçok aile hastaneye kimlik tespiti yapmaya gitti.

Aynı binadan Helim Sarı isimli vatandaş da 26 saatlik mücadelenin ardından kurtarılmıştı.

