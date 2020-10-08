30 bin soru cevapsız kaldı

İki yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetilen Türkiye’de cumhurbaşkanı tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iki katı yasal düzenleme yaptı. TBMM, 109 kanun teklifiyle bin 636 maddelik düzenlemeyi yasalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı ise 65 kararnameyle 2 bin 232 maddeyi yasalaştırdı. Öte yandan TBMM’ye sunulan 34 bin 358 yazılı soru önergesinin sadece 4 bin 165’inin cevaplandırılması Meclis’in işlevsizleştirildiğini gözler önüne serdi.



24 Haziran 2018 genel seçimleriyle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, adeta varlıkla yokluk arasında bir konuma kaydı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki yılı aşkın bir süreyi geride bırakırken, bu süre zarfında TBMM bin 636 maddelik düzenlemeyi yasalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ise 2 bin 232 madde yasalaştı. Ayrıca TBMM’ye sunulan 34 bin 358 yazılı soru önergesinin yalnızca 4 bin 165’inin cevaplandırılması Meclis’in bir fonksiyonunun kalmadığını gözler önüne serdi.

Yeni sistem Meclisi, işlevsizleştirdi! 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’yle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, adeta varlıkla yokluk arasında bir konuma kaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki yılı aşkın bir süreyi geride bırakırken, bu süre zarfında TBMM bin 636 maddelik düzenlemeyi yasalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ise 2 bin 232 madde yasalaştı. Ayrıca TBMM’ye sunulan 34 bin 358 yazılı soru önergesinin yalnızca 4 bin 165’inin cevaplandırılması Meclis’in bir fonksiyonunun kalmadığını gözler önüne serdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde TBMM’nin karnesi geçer not alamadı! İki yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, yönetilen Türkiye’de TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı’nın tamamıyla gölgesinde kaldığı istatistiklere yansıdı. Bu süre zarfında TBMM’ye sunulan 3 bin 120 kanun teklifinin sadece 109’u kabul edilirken, kabul edilen kanun tekliflerinin tamamının AKP ve ittifak ortağı MHP’nin olması dikkat çekti. Meclis, 109 kanun teklifiyle bin 636 maddeyi yasalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı ise 65 kararnameyle 2 bin 232 maddelik bir yasa düzenlemesi yaptı. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı tek başına 600 vekilin bulunduğu Meclis’in iki katı düzenleme yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.



TBMM istatistiklerinin en dikkat çeken diğer bir tarafı ise Meclis’e sunulan yazılı soru önergeleriyle ilgili. TBMM’nin 27’nci Yasama yılında toplamda 34 bin 358 yazılı soru önergesi Meclis’e sunulurken, bu soru önergelerinin yalnızca 4 bin 165’i cevaplandırıldı. Bu durumda 15 gün içerisinde cevaplandırılması gereken yazılı soru önergeleriyle ilgili Anayasa’nın 98’inci maddesi de ihlal edilmiş oluyor. Ayrıca Meclis’e sunulan 3 bin 247 araştırma önergesinin ise yalnızca 45’i kabul edilirken, bu araştırma önergelerinin tamamının AKP ve ittifak ortağı MHP’ye ait olması yine dikkat çekiyor.



İki yıllık süre zarfında TBMM’ye sunulan 3 bin 120 kanun teklifinin sadece 109’u kabul edilirken, kabul edilen kanun tekliflerinin tamamının AKP ve ittifak ortağı MHP’nin olması dikkat çekti. Meclis, 109 kanun teklifiyle bin 636 maddeyi yasalaştırırken, Cumhurbaşkanlığı ise 65 kararnameyle 2 bin 232 maddelik bir yasa düzenlemesi yaptı. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı’nın tek başına 600 vekilin bulunduğu Meclis’in iki katı düzenleme yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.

