3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, e-Devlet üzerinden “Alt-üst soy raporu” sorgulama hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 kere soy araştırıldı. 2018’de 31 milyon 937 bin 261, 2019’da 14 milyon 395 bin 787, 2020’de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat’a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 “Alt-üst soy raporu” alındı.

* İçişleri Bakanlığı’nca e-Devlet uygulaması aracılığıyla verilen “Alt-üst soy raporu” hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 belge üretildi.

Vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri alt soy-üst soy raporu, kanun değişikliğiyle e-Devlet üzerinden de verilebilir hale geldi. İnternetten 8 Şubat 2018’den itibaren alınmaya başlanan alt-üst soy raporu yoğun ilgi gördü. Uygulama çerçevesinde 2019’da 14 milyon 395 bin 787, 2020’de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat’a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 olmak üzere 71 milyon 337 bin 907 kez soy araştırıldı.

