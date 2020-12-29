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3 yaşındaki SMA hastası Ravzanur yardım bekliyor
3 yaşındaki Ravzanur, Türkiye'deki SMA hastası çocuklardan sadece biri ve çaresiz... Bir yaşından bu yana hastalıkla mücadele eden Ravzanur yardım bekliyor.
GÜNDEM 29.12.2020, 16:55
Nadir görülen bir kas hastalığı olan SMA’ya sahip bazı çocukların aileleri, zamanla yarışarak çocuklarının tedaviye erişebilmesi için bağış kampanyaları düzenliyor.
Onlardan biri de İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Musa - Gülistan Erdoğan çifti...
Çaresiz anne ve baba SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki çocukları Ravzanur'un tedavisi için yardım bekliyor. Çocuklarının ilaçlarını alamadıklarını belirten aile, "Durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Yavrumuzun yaşaması için ilaçlarını almamız gerekiyor. Çaresiz bir haldeyiz, yardım bekliyoruz" dedi.
Geçmişte 2 çocuklarını SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Erdoğan ailesinin şu anda 3 yaşında olan kızları Ravzanur da aynı hastalıkla boğuşuyor. Ravzanur'un yaşama tutunabilmesi için ilaçlarını alması gerekiyor. İnşaatlarda amele olarak çalıştığını ifade eden Musa Erdoğan, ilaçlarını alamadıkları için yavrularının gözlerinin önünde günden güne kötüleştiğini ifade ediyor.
Birini 8 aylık, diğerini ise 1 yaşında aynı hastalığa kurban verdikleri çocuklarının ardından tek umutlarının Ravzanur'u yaşatmak olduğunu ifade eden Erdoğan ailesi, kızlarına yardım eli uzaltılması için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Minik Ravzanur'un yaşayabilmesi için hayırseverlerin destek olması gerekiyor.
Aile telefon: 0532 653 67 56
Onlardan biri de İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Musa - Gülistan Erdoğan çifti...
Çaresiz anne ve baba SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki çocukları Ravzanur'un tedavisi için yardım bekliyor. Çocuklarının ilaçlarını alamadıklarını belirten aile, "Durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Yavrumuzun yaşaması için ilaçlarını almamız gerekiyor. Çaresiz bir haldeyiz, yardım bekliyoruz" dedi.
Geçmişte 2 çocuklarını SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Erdoğan ailesinin şu anda 3 yaşında olan kızları Ravzanur da aynı hastalıkla boğuşuyor. Ravzanur'un yaşama tutunabilmesi için ilaçlarını alması gerekiyor. İnşaatlarda amele olarak çalıştığını ifade eden Musa Erdoğan, ilaçlarını alamadıkları için yavrularının gözlerinin önünde günden güne kötüleştiğini ifade ediyor.
Birini 8 aylık, diğerini ise 1 yaşında aynı hastalığa kurban verdikleri çocuklarının ardından tek umutlarının Ravzanur'u yaşatmak olduğunu ifade eden Erdoğan ailesi, kızlarına yardım eli uzaltılması için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Minik Ravzanur'un yaşayabilmesi için hayırseverlerin destek olması gerekiyor.
Aile telefon: 0532 653 67 56
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