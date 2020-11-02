3 polise lazer ile geçici kör etmişti! Kulüp çalışanına 11 ay hapis

İlk olayda, otistik bir çocuğa evine gitmesi için yardım eden iki polis memurunun gözlerine lazer ışığı tutarak gözlerinde geçici körlük meydana gelmesine sebep olan Nadine, yakalanamamıştı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİYLE YAKAYI ELE VERDİ

İkinci olayda ise Nadine, otobüs durağında otobüs beklerken durakta bulunan polis memurunun gözlerine lazer ışığını tutup kaçmış polisin gözlerinde ise geçici körlük meydana gelmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler Nadine'nin kimliği tespit edip gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında Nadine'nin üzerinde satır bulunurken mahkemeye çıkarılan Nadine'ye yaralama ve yaralayıcı alet bulundurma suçlarından 11 ay hapis cezasıverildi. Cezayı veren mahkeme başkanı, Nadine'nin yaptıklarının kasten adam yaralamaktan ziyade aptalca davranışlar olduğunu söyledi.

