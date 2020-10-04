3 ile sağanak uyarısı: Heyelan ve sele dikkat
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
GÜNDEM 04.10.2020, 12:30
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Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Trabzon, Rize ve Artvin ile ilçeleri olmak üzere çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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