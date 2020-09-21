3 Çivi Kitap&Kahve açıldı

Mekânın açılışına katılan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, 3 çivinin ne anlama geldiğini hatırlatarak, “İslamsız saadet olmaz’, ‘Şuursuz Müslüman olmaz’, ‘Cihatsız İslam olmaz’ işte bu 3 çiviyi kafamıza çakacağız” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), yaptığı çalışmalarla ahlak ve maneviyat sancağını taşımaya devam ediyor. AGD Battalgazi İlçe Başkanlığı, gençler için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 3 Çivi Kitap&Kahve isimli bir mekân açtı. Kiğılı Camii avlusundaki mekânın yenilenmesiyle gençlerin hizmetine sunulan 3 Çivi Kitap&Kahve isimli mekânın açılışına Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, AGD Battalgazi Temsilcisi Vahdettin Altınova ve çok sayıda vatandaş katılımcı katıldı.



3 Çivi Kitap&Kahve isimli mekânın açılışında konuşan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ”Böyle bir mekânın açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İsminin ‘3 Çivi’ olarak belirlenmesi de bize merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın tavsiyelerini hatırlatıyor. Her fırsatta bizlere, ‘3 çiviyi aklınıza çakacaksınız’ diyen Erbakan Hocamız şuurlu bir gençliğin yetişmesine değer verirdi. Ben de bu gençliğin önünde sizlere 3 çiviyi tekrar hatırlatmak istiyorum, ‘İslamsız saadet olmaz’, ‘Şuursuz Müslüman olmaz’, ‘Cihatsız İslam olmaz’ işte bu 3 çiviyi kafamıza çakacağız” ifadelerini kullandı.



SAADET PARTİSİ Malatya İl Başkanı Osman Marasalı ise mekânın açıldığı yerin mazisini anlatarak, “Milli Gençlik Vakfı’nın ilk kapatılan şubesi Malatya Şubesiydi ve şimdi 3 Çivi Kitap&Kahve adını alarak faaliyete geçen mekândaydı. Şimdilerde bürokrasinin tepe noktasında olan birçok arkadaşımız da buradan yetişmişti. Buranın yeniden canlandırılması için AGD Battalgazi Şubemiz bir öncülük yaptı. İsmini de Erbakan Hocamızın her zaman söylediği ‘3 çivi’ öğüdünden esinlenilerek belirlendi. Milli Gençlik Vakfı’nda yetişen kardeşlerimiz için bu açılış bir sevinç kaynağı oldu. Bundan sonra da arkadaşlarımızı bir araya getirmede faydalı olur inşallah” şeklinde konuştu.



