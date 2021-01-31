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“3 aydır kullanamadığım internetin parasını ödüyorum”

İnternet sağlayıcısı D-Smart’ın mağduru olduğunu söyleyen Cemal Gümüş, 3 aydır kullanamadığı internetin faturalarını ödüyor.

GÜNDEM 31.01.2021, 05:11
“3 aydır kullanamadığım internetin parasını ödüyorum”
Kendilerini TTNET olarak tanıtan D-Smart çalışanlarının tuzağına düştüğünü iddia eden Cemal Gümüş, yaşadığı mağduriyeti, “Her şeyi denedim ama sonuç alamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu mağduriyetimin giderilmesi için daha ne yapabileceğimi bilmiyorum” sözleriyle ifade etti.
 İnternet sağlayıcısı firmaların sebep olduğu mağduriyetlere her gün yüzlercesi eklenmeye devam ediyor. İstanbul Pendik’te oturan Cemal Gümüş, 3 aydır bir internet sağlayıcısı D-Smart yüzünden mağduriyet yaşadığını iddia ediyor. D-Smart çalışanlarının telefonla arayarak kendilerini TTNET olarak tanıttıklarını söyleyen Gümüş, taahhütlü internet abonesi yapıldığını belirtti. TTNET yerine evine D-Smart’ın internet bağladığını fark eden Cemal Gümüş, yaptığı tüm başvurulara rağmen aboneliğini iptal ettiremedi. D-Smart’tan internet aboneliğini iptal ettirmek için bir muhatap bulamayan Gümüş, aylardır almadığı hizmetin faturalarını ödüyor. 3 öğrenci babası olan Cemal Gümüş’ün çocukları internet firması yüzünden canlı derslere ulaşmakta sorun yaşıyor.

Yaşadığı mağduriyeti Millî Gazete’ye anlatan Cemal Gümüş, “2020 sonlarında bu mağduriyetim başladı. TTNET’ten aradıklarını söyleyerek benim evime internet bağlayabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim ancak iki gün sonra fark ettim ki D-Smart müşterisi olmuşum. Hemen aboneliğimi iptal ettirmek istedim ama bir türlü sonuç alamadım. Yaşadığım mağduriyeti BTK’ya bildirdim, onlar da D-Smart’a yazı yazdı ama bir geri dönüş olmadı yine. Bir ay içerisinde 68 arama yapmama rağmen D-Smart’tan internet aboneliğimi iptal edebilecek kimseye ulaşamıyorum” ifadelerini kullandı.

Cemal Gümüş, evinde 3 öğrencinin olduğunu söyleyerek, “Benim çocuklarım şimdi bunlar yüzünden internet kullanamıyor ve canlı derse telefondan bağlanmak zorunda kalıyor. İnternet kullanımımı kestiler ama aboneliğimi bir türlü iptal etmediler. Ben evimde internet kullanamıyorum ama parasını da ödüyorum. D-Smart’tan ve yetkili kurumlardan sorunumun çözümüne ilişkin hiçbir geri dönüş almadım. Şimdi Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum ama onlar da bu sürecin 6 ay kadar sürebileceğini söylüyorlar. Her şeyi denedim ama sonuç alamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu mağduriyetimin giderilmesi için daha ne yapabileceğimi bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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