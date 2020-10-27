29 Ekim’de otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili açıklamada bulundu

İBB'den yapılan açıklamada; “İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.” denildi.

29 Ekim’de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Ücretsiz yolculuk hangi hatlarda geçerli olacak...

Metrobüs,

OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç),

Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları,

Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları

Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatları

