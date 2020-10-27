29 Ekim'de banka, postane ve eczaneler açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı Resmi tatiller içerisinde yer alıyor.

Peki, 28 Ekim Çarşamba günü hangi kurumlar açık olacak?

28 Ekim Çarşamba gününün öğleden sonra resmi tatil

Bu nedenden ötürü banka ve eczaneler öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra ise nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bunun yanı sıra kargo şirketleri de öğlene kadar hizmet verecek.

29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar, noterler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak.



28 Ekim 2020 Çarşamba öğleden sonra bankalar, noterler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak.

Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek, eczaneler ise nöbetçi eczane usulü hizmet verecekler.



23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz Demokrasi Bayramı 30 Ağustos günü Zafer Bayramı 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 1 Ocak günü yılbaşı tatili

1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

