29 Ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu! A101 29 Ekim'e özel indirimler

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

A101 marketlerinde bugün birbirinden hesaplı ve ucuz ürünleri bulabileceksiniz..

A101'de bu gün Toshiba Ultra HD Smart LED TV, Piranha Gaming Kulaklık, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, MotoLux F5 Elektrikli Scooter, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Oppo Realme C2 32GB Cep Telefonu ve Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar tüketicileri bekliyor.

İşte 29 Ekim A101 indirimli ürünler listesi...

Toshiba 50UL3A63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon

Samsung UE-40N5000 Full HD 40" 102 Ekran Uydu Alıcılı LED Televizyon

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 32 GB 10.1" Tablet

Realme C2 32 GB

25 Toshiba Micro SD Kart

