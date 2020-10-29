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29 Ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu! A101 29 Ekim'e özel indirimler
A101 29 Ekim'e özel aktüel ürünleri satışa çıktı. 29 Ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu! İşte A101'de Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimler.
GÜNDEM 29.10.2020, 11:27
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Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
A101 marketlerinde bugün birbirinden hesaplı ve ucuz ürünleri bulabileceksiniz..
A101'de bu gün Toshiba Ultra HD Smart LED TV, Piranha Gaming Kulaklık, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, MotoLux F5 Elektrikli Scooter, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Oppo Realme C2 32GB Cep Telefonu ve Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar tüketicileri bekliyor.
İşte 29 Ekim A101 indirimli ürünler listesi...
Toshiba 50UL3A63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon
Samsung UE-40N5000 Full HD 40" 102 Ekran Uydu Alıcılı LED Televizyon
Samsung Galaxy Tab A SM-T510 32 GB 10.1" Tablet
Realme C2 32 GB
25 Toshiba Micro SD Kart
A101 marketlerinde bugün birbirinden hesaplı ve ucuz ürünleri bulabileceksiniz..
A101'de bu gün Toshiba Ultra HD Smart LED TV, Piranha Gaming Kulaklık, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, MotoLux F5 Elektrikli Scooter, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Oppo Realme C2 32GB Cep Telefonu ve Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar tüketicileri bekliyor.
İşte 29 Ekim A101 indirimli ürünler listesi...
Toshiba 50UL3A63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon
Samsung UE-40N5000 Full HD 40" 102 Ekran Uydu Alıcılı LED Televizyon
Samsung Galaxy Tab A SM-T510 32 GB 10.1" Tablet
Realme C2 32 GB
25 Toshiba Micro SD Kart
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
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