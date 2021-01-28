28 Ocak Koronavirüs tablosu: Vaka sayısı yükselişte!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.



