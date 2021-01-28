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28 Ocak -1 Şubat HAKMAR Aktüel Ürün Kataloğu yayınlandı
Merakla beklenen HAKMAR 28 Ocak aktüel kataloğu yayınlandı. HAKMAR bugünde birbirinden indirimli ürünleri müşterinin beğenisine sundu. İşte Hakmar 28 Ocak - 1 Şubat 2021 Aktüel Ürün Kataloğu
GÜNDEM 28.01.2021, 11:18
HAKMAR aktüel ürünleri kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.
Her hafta olduğu gibi sürpriz indirimlerle vatandaşa hesaplı alışveriş imkanı sunan HAKMAR'da günün fırsatları belli oldu.
HAKMAR 28 Ocak-8 Şubat 2021 Aktüel Ürün Kataloğunda bu hafta birbirinden kaliteli ürünler en hesaplı fiyatıyla raflardaki yerini alacak.
28 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak HAKMAR Aktüel Ürünler Kataloğunda neler olacak?
Her hafta olduğu gibi sürpriz indirimlerle vatandaşa hesaplı alışveriş imkanı sunan HAKMAR'da günün fırsatları belli oldu.
HAKMAR 28 Ocak-8 Şubat 2021 Aktüel Ürün Kataloğunda bu hafta birbirinden kaliteli ürünler en hesaplı fiyatıyla raflardaki yerini alacak.
28 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak HAKMAR Aktüel Ürünler Kataloğunda neler olacak?
28°
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Namaz Vakti 28 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
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