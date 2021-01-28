28 Ocak -1 Şubat HAKMAR Aktüel Ürün Kataloğu yayınlandı

HAKMAR aktüel ürünleri kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Her hafta olduğu gibi sürpriz indirimlerle vatandaşa hesaplı alışveriş imkanı sunan HAKMAR'da günün fırsatları belli oldu.

HAKMAR 28 Ocak-8 Şubat 2021 Aktüel Ürün Kataloğunda bu hafta birbirinden kaliteli ürünler en hesaplı fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

28 Ocak 2021 tarihinden İtibaren geçerli olacak HAKMAR Aktüel Ürünler Kataloğunda neler olacak?



