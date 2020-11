27 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi! İşte o iller

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbir kararları da art arda geldi. Ankara ve İstanbul dahil 27 şehirde 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İşte yasak kararı verilen iller listesi...

Koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan 148 bin 482 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891’e ulaştı. Ayrıca son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Artan vakalar nedeniyle 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ankara ve İstanbul dahil 27 şehirde yasak var.



Başkentte yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.



İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.



Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.



Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.



Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.



Giresun'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Ünlü "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.



Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.



Isparta'da 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiği açıklandı. Bunun dışındaki saatlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı.



Erzurum'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların kent genelinde kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişler de yasaklandı.



Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildi.



Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.



Bilecik Bozüyük'te 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.



Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi.



Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.



Eskişehir'de 65 yaş ve üstündekilere 10:00 ile 16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.



Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına karar verildi.



Denizli’de, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmeleri kararı verildi. Yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlisi niteliğinde bulunan sağlık çalışanı, eczacı, belediye başkanları gibi görevlerde bulunanlar ile meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan görevliler ve işletme sahipleri ve ya çalışanları aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı olanların muaf olduğu belirtildi.



Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğin olduğu karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında, 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlandı.



Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan korona virüs vakaları sonrası yeni kararlar aldı. Alınan kararlar arasında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.



Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.



Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.



Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.



Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.