27 Kasım Son Depremler Listesi! Dakika dakika deprem listesi...

Kandilli Rasathanesinin 27 Kasım 2020 Cuma tarihli son depremler verilerine göre bugün 59 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 5'i 4 ve üzeri şiddetinde..

En son deprem ise Malatya'da görüldü.

4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Pütürge. Depremin derinliği ise 6,94 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın son depremler listesine göre ayrıca Malatya, Kilis, Balıkesir, Yalova, Van, Muğla, Kars, Aydın, İzmir, Erzincan, Erzurum, Ege olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

AFAD ve Kandilli son depremler listesini sosyal medya hesaplarından da anlık olarak paylaştı.

