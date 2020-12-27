27 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 27 Aralık güncel korona verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 254 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.



Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020



Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

