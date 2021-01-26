26 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı arttı

26 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybetti.

Bugün 180 bin 303 Covid-19 testi yapılırken 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 1 bin 791 oldu, 8 bin 108 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O

Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2021

