26 gün sonunda yayına veda eden Olay TV ile ilgili yeni karar
26 gün sonunda yayına veda eden Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar, kanalı Bursa'da yeniden açma kararı aldı.
GÜNDEM 14.01.2021, 22:20
İş adamı Cavit Çağlar, sahibi olduğu ve 26 gün yayın hayatının ardından kapattığı Olay TV'yi Bursa'da yeniden açma kararı aldı.
Yerel bir kanal olarak Bursa'da yayın hayatına başlayan, 26 yıl yayın yaptıktan sonra kapanan ve İstanbul'a taşınarak ulusal bir kanal olarak yeniden izleyicisi ile buluşan Olay TV, iktidarın baskı yaptığı iddiasının ardından 26 gün sonra kapatılmıştı.
Olay Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, teknik hazırlıkların tamamlanması ve pandeminin hafiflemesiyle beraber Olay TV’nin yeniden yayına başlayacağını söyledi. İnan, Olay TV’nin yayınına Bursa’da ve 'eskiden olduğu çizgide' devam edeceğini aktardı.
Olay TV’nin Bursa’da yeniden yayına başlayacak olmasını değerlendiren Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, “26 gün yayın yapan Olay TV’nin kapatılması günlerce konuşuldu. Bursa’da yıllarca yayın yapan, Bursalı gazetecilerin okulu olan Olay TV’nin kapatılması ise maalesef gündem olmamıştı. İşsiz kalan 35 gazeteci, son kez Olay Medya Center önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi Kasım 2019’da. 26 yıllık yayın sonrası veda etmişti” dedi.
Yerel bir kanal olarak Bursa'da yayın hayatına başlayan, 26 yıl yayın yaptıktan sonra kapanan ve İstanbul'a taşınarak ulusal bir kanal olarak yeniden izleyicisi ile buluşan Olay TV, iktidarın baskı yaptığı iddiasının ardından 26 gün sonra kapatılmıştı.
Olay Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, teknik hazırlıkların tamamlanması ve pandeminin hafiflemesiyle beraber Olay TV’nin yeniden yayına başlayacağını söyledi. İnan, Olay TV’nin yayınına Bursa’da ve 'eskiden olduğu çizgide' devam edeceğini aktardı.
Olay TV’nin Bursa’da yeniden yayına başlayacak olmasını değerlendiren Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, “26 gün yayın yapan Olay TV’nin kapatılması günlerce konuşuldu. Bursa’da yıllarca yayın yapan, Bursalı gazetecilerin okulu olan Olay TV’nin kapatılması ise maalesef gündem olmamıştı. İşsiz kalan 35 gazeteci, son kez Olay Medya Center önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi Kasım 2019’da. 26 yıllık yayın sonrası veda etmişti” dedi.
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