26 Ekim Pazartesi Hava durumu: O iller için sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için uyarı geldi. Meteoroloji'nin uyarısına göre gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
GÜNDEM 25.10.2020, 19:53
MeteorolojiGenel Müdürlüğü'nden yurt geneli için açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği bekleniyor.
Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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|4. Karagümrük
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|5. Kasımpaşa
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|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
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|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
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|7
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|7
|11. Başakşehir
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|7
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|7
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|7
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|5
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|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
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|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
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|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Southampton
|6
|10
|6. Crystal Palace
|6
|10
|7. Chelsea
|6
|9
|8. Leicester City
|5
|9
|9. Arsenal
|5
|9
|10. Wolverhampton
|5
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Villarreal
|7
|12
|3. Atletico Madrid
|5
|11
|4. Real Sociedad
|6
|11
|5. Cádiz
|7
|11
|6. Osasuna
|6
|10
|7. Getafe
|5
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|6
|5
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|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
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