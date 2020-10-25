26 Ekim Pazartesi Hava durumu: O iller için sağanak uyarısı!

MeteorolojiGenel Müdürlüğü'nden yurt geneli için açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği bekleniyor.

Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

