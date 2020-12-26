26 Aralık Cumartesi TRT Çocuk kanalı yayın akışı

TRT Çocuk'ta günün yayın akışı belli oldu.

Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.



06:27İstiklal Marşı

06:30Çizgi Film "Elif'in Düşleri"

06:55Çizgi Film "Yade Yade"

07:20Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

07:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"

08:05Çizgi Film "Arı Maya"

08:30Çizgi Film "Mavi Dünya"

08:55Çizgi Film "Kare"

09:10Çizgi Film "Su Elçileri"

09:35Çizgi Film "Niloya"

09:50Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

10:15Çizgi Film "Yade Yade"

10:40Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

11:05Çizgi Film "Dijital Tayfa"

11:30Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

11:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"

11:55Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

12:20Çizgi Film "Heidi"

12:45Çizgi Film ''İbi''

13:10Çizgi Film ''İbi''

13:30Çizgi Film "Vikingler"

13:55Çizgi Film "Aslan"

14:20Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

14:35Çizgi Film "Su Elçileri"

15:00Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"

15:15Çizgi Film "Pırıl"

15:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

15:55Çizgi Film "Dijital Tayfa"

16:25Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

16:50Çizgi Film ''İbi''

17:15Çizgi Film "Emiray"

17:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

17:40Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

18:05Sürpriz Kutusu

18:30Çizgi Film "Heidi"

18:55Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

19:20Çizgi Film "Dijital Tayfa"

19:50Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

20:05Çizgi Film "Vikingler"

20:30Çizgi Film "Vikingler"

20:50Çizgi Film "Dinozor Makineler"

21:15Tozkoparan

22:15Çizgi Film "Aslan"

22:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

22:55Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

23:20Çizgi Film "Heidi"

23:45Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

00:10Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

00:35Çizgi Film "Aslan"

01:00Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

01:25Çizgi Film "Su Elçileri"

01:40Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

02:05Çizgi Film "Ege İle Gaga"

02:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

02:55Çizgi Film "Yade Yade"

03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

03:45Çizgi Film "Emiray"

04:10Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

04:35Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

05:00Çizgi Film "Aslan"

05:25Çizgi Film "Kare"

05:50Çizgi Film ''İbi''

06:15Çizgi Film "Su Elçileri"

