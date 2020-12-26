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26 Aralık Cumartesi TRT Çocuk kanalı yayın akışı
TRT Çocuk kanalının Cuma akışında hangi çizgi filmler çocukları bekliyor olacak? İşte 26 Aralık Cumartesi TRT Çocuk kanalı yayın akışı...
GÜNDEM 26.12.2020, 09:27
TRT Çocuk'ta günün yayın akışı belli oldu.
Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
06:27İstiklal Marşı
06:30Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55Çizgi Film "Yade Yade"
07:20Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05Çizgi Film "Arı Maya"
08:30Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55Çizgi Film "Kare"
09:10Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35Çizgi Film "Niloya"
09:50Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15Çizgi Film "Yade Yade"
10:40Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:30Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20Çizgi Film "Heidi"
12:45Çizgi Film ''İbi''
13:10Çizgi Film ''İbi''
13:30Çizgi Film "Vikingler"
13:55Çizgi Film "Aslan"
14:20Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15Çizgi Film "Pırıl"
15:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50Çizgi Film ''İbi''
17:15Çizgi Film "Emiray"
17:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05Sürpriz Kutusu
18:30Çizgi Film "Heidi"
18:55Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05Çizgi Film "Vikingler"
20:30Çizgi Film "Vikingler"
20:50Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15Tozkoparan
22:15Çizgi Film "Aslan"
22:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20Çizgi Film "Heidi"
23:45Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35Çizgi Film "Aslan"
01:00Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45Çizgi Film "Emiray"
04:10Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00Çizgi Film "Aslan"
05:25Çizgi Film "Kare"
05:50Çizgi Film ''İbi''
06:15Çizgi Film "Su Elçileri"
Öğretici içeriklerle çocukların sevgisi kadar ebeveynlerin de güvenini kazanan TRT Çocuk kanalında 4-12 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimi için reklam gösterilmiyor.
06:27İstiklal Marşı
06:30Çizgi Film "Elif'in Düşleri"
06:55Çizgi Film "Yade Yade"
07:20Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
07:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
08:05Çizgi Film "Arı Maya"
08:30Çizgi Film "Mavi Dünya"
08:55Çizgi Film "Kare"
09:10Çizgi Film "Su Elçileri"
09:35Çizgi Film "Niloya"
09:50Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
10:15Çizgi Film "Yade Yade"
10:40Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11:05Çizgi Film "Dijital Tayfa"
11:30Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
11:40Çizgi Film "Ege İle Gaga"
11:55Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
12:20Çizgi Film "Heidi"
12:45Çizgi Film ''İbi''
13:10Çizgi Film ''İbi''
13:30Çizgi Film "Vikingler"
13:55Çizgi Film "Aslan"
14:20Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
14:35Çizgi Film "Su Elçileri"
15:00Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"
15:15Çizgi Film "Pırıl"
15:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
15:55Çizgi Film "Dijital Tayfa"
16:25Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16:50Çizgi Film ''İbi''
17:15Çizgi Film "Emiray"
17:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
17:40Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
18:05Sürpriz Kutusu
18:30Çizgi Film "Heidi"
18:55Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19:20Çizgi Film "Dijital Tayfa"
19:50Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
20:05Çizgi Film "Vikingler"
20:30Çizgi Film "Vikingler"
20:50Çizgi Film "Dinozor Makineler"
21:15Tozkoparan
22:15Çizgi Film "Aslan"
22:30Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
22:55Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
23:20Çizgi Film "Heidi"
23:45Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
00:10Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"
00:35Çizgi Film "Aslan"
01:00Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"
01:25Çizgi Film "Su Elçileri"
01:40Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
02:05Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02:30Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"
02:55Çizgi Film "Yade Yade"
03:20Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
03:45Çizgi Film "Emiray"
04:10Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
04:35Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
05:00Çizgi Film "Aslan"
05:25Çizgi Film "Kare"
05:50Çizgi Film ''İbi''
06:15Çizgi Film "Su Elçileri"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
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