25 Aralık hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji güncel verileri açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği düşünülüyor.

Öte yandan Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı yaşanacak.

Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son dönemde etkisini sıkça gösteren rüzgarın ise güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde eseceği açıklandı.

Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da gün içerisinde ortalama 16°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan parrçalı, yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak.

