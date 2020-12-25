25 Aralık 2020 Cuma TRT1 Yayın Akışı! Payitaht

TRT izleyicileri 25 Aralık Cuma yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Payitaht "Abdülhamid" dizisinin 131. Bölümü yayınlanacak...

Payitaht "Abdülhamid"en sonraki sinema kuşağında ise "7. Koğuştaki Mucize" adlı film izleyicilerle buluşacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize" (Altyazılı)

02:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:25 Türkan Hanım'ın Konağı

