25 Aralık 2020 Cuma TRT1 Yayın Akışı! Payitaht "Abdülhamid" saat kaçta
TRT1'de bugün Payitaht "Abdülhamid" günü! TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 25.12.2020, 08:49
TRT izleyicileri 25 Aralık Cuma yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
TRT1'de bu akşam Payitaht "Abdülhamid" dizisinin 131. Bölümü yayınlanacak...
Payitaht "Abdülhamid"en sonraki sinema kuşağında ise "7. Koğuştaki Mucize" adlı film izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize" (Altyazılı)
02:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:25 Türkan Hanım'ın Konağı
TRT1'de bu akşam Payitaht "Abdülhamid" dizisinin 131. Bölümü yayınlanacak...
Payitaht "Abdülhamid"en sonraki sinema kuşağında ise "7. Koğuştaki Mucize" adlı film izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yabancı Sinema "7. Koğuştaki Mucize" (Altyazılı)
02:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:25 Türkan Hanım'ın Konağı
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