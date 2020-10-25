24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen Altay'ın maçı ertelendi
TFF 1. Lig ekibi Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere 34 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarın oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.
GÜNDEM 25.10.2020, 00:26
TFF 1. Lig takımlarından İzmir ekibi Altay, kulüp genelinde yapılan koronavirüs testlerinde toplamda 24'ü futbolcu olmak üzere 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapma gereği duyan Altay Spor Kulübü, vaka sayıları artarak 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapma gereği duyan Altay Spor Kulübü, vaka sayıları artarak 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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