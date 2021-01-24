24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Ocak Pazar gününün korona tablosuna göre son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan yeni verilerin ardından vefat sayısında bir eşik daha aşıldı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen koronavirüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 24 Ocak verilerinin ardından vefat sayısında bir eşik daha aşıldı. Türkiye’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

