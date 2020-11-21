24 Kasım 2020 resmi tatil mi? Öğretmenler günü resmi tatil olacak mı?

Dünyada öğretmenler Günü olarak kutlanan en az 10 ayrı tarih vardır.

UNESCO’nun önerisi ile pek çok ülkede 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanacak.

Öğrencilerinin eğitim öğretim hayatını cennete çeviren fedakar öğretmenlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında vazifelerini her türlü sıkıntıya rağmen sürdürüyor.

Kasım ayının en özel günlerinden biri olan Öğretmenler Günü ise bu yıl Salı gününe denk geliyor.



Öğretmenler Günü kimi ülkeler için resmi tatil olarak kabul edilmiştir ancak ülkemizde resmi tatil kapsamında girmemektedir.

Bu anlamlı gün okullarda farklı törenler ve çeşitli kutlamalarla anılmaktadır. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi nedeniyle bu yıl okullarda kutlama yapılmayacak.



Türkiye’de Öğretmenler Günü'nün kutlanması UNESCO’dan tam 13 sene önce dayanır.

Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 senesinde kutlanmaya başlanmıştır.

Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarih olan 24 Kasım 1928 nedeniyle bu gün belirlenmiştir.

