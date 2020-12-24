24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı güncel korona verilerini açıkladı. buna göre son 24 saatte 254 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2020



Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2020

