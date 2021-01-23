23 Ocak Koronavirüs tablosu: Vaka sayıları düşüşte

23 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 152 bin 758 Covid-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 856 kişi olurken son iki gündür 6 binin altında seyrediyor.

Bugün koronavirüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.



