23 asker KYK yurdunda karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da 23 asker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.
GÜNDEM 19.09.2020, 23:42
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Afyonkarahisar Valiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığındaki 2 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu askerlerin yanı sıra filyasyon ekiplerince temaslı oldukları belirlenen 1'i astsubay 21 askerin, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmasına karar verildi.
Askerler, karantina sürelerini geçirecekleri yurda minibüsle getirildi.
Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.
Askerler, karantina sürelerini geçirecekleri yurda minibüsle getirildi.
Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.
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